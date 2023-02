Ucraina, Meloni ammutolisce Putin: “Solo propaganda, è il responsabile della guerra”

21 febbraio 2023 a

a

a

Il discorso di Vladimir Putin non ha fatto altro che aumentare la distanza tra la Russia e l’Occidente. Il numero uno di Mosca ha portato avanti la sua battaglia sulla guerra con l’Ucraina, non ricevendo alcun appoggio da parte di Giorgia Meloni, in visita nella nazione attaccata dai russi: “Una parte del mio cuore sperava in parole diverse, ma quella di stamattina è propaganda che già conoscevamo. I fatti sono diversi. La verità è che c’è qualcuno che ha invaso e qualcuno che si sta difendendo, e il paradosso è che chi è vittima di questa aggressione sta provando a presentare un piano di pace, a differenza di chi è responsabile di questa guerra. Putin ha detto che lavora per la diplomazia, per evitare il conflitto, ma non è così”.

Video su questo argomento Putin, l'ultimo attacco all'Occidente: "Abusi e pedofilia sono la norma" | VIDEO

Questa mattina Meloni si è recata ad Irpin e, sotto i palazzi deturpati dai bombardamenti, ha firmatola bandiera locale con i colori dell’Ucraina, il giallo e il blu. “At Your side!”, ha scritto con il pennarello nero che le è stato messo a disposizione dalle autorità locali. “È diverso parlare di numeri o vedere a caldo la vita della gente distrutta senza che ci sia una ragione per questo. Abbiamo visto fiori e peluche, è diverso, vale la pena di capirlo. L’Italia continuerà a garantire supporto finanziario, militare e politico, nonché le strutture per aiutare la resilienza ucraina. Incontrerò il Presidente Zelensky e gli chiederò cosa possiamo fare di più per dare una mano” le dichiarazioni del premier dal fronte di guerra.