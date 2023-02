Giorgia Meloni a Kiev: voglio capire cosa serve all'Ucraina

21 febbraio 2023 a

Giorgia Meloni in visita a Kiev. Il presidente del Consiglio vuole rendersi conto in prima persona della situazione che si sta vivendo nella capitale ucraina. Meloni vuole anche ribadire la posizione del governo italiano che è saldo al fianco di chi combatte l'aggressore russo. «Credo che fosse giusto e necessario esserci per ribadire la posizione del governo italiano e per rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà - lo ha detto il premier Giorgia Meloni al suo arrivo alla stazione di Kiev - È sempre diverso con i propri occhi, penso che possa aiutare anche gli italiani a capire meglio», ha proseguito Meloni, che si è detta «onorata e felice di esserci». Al suo arrivo, Meloni ha ricevuto un mazzo di rose e tulipani ed è stata accolta da una delegazione del governo ucraino e dall’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk.

Dopo una piccola pausa in albergo a Kiev, il presidente del Consiglio si è recata a Bucha e a Irpin. A Bucha, una delle città-martiri ucraine, alle porte di Kiev. Il presidente del Consiglio ha fatto tappa nella chiesa ortodossa di Sant’Andrea e ha deposto una corona di fiori per le vittime delle fosse comuni. Ad aprile 2022, quando venne scoperto il massacro, le fosse comuni e le altre atrocità commesse dalle forze russe a Bucha, il mondo intero si strinse nella commozione e nell’indignazione. Mosca ha sempre negato la responsabilità di quei crimini parlando di una "trappola mediatica" dell’Occidente. Bucha è diventata uno dei luoghi simbolo del conflitto ucraino. Poi nel pomeriggio è previsto l’incontro di Meloni con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.