Presidenziali 2024, i sondaggi affossano Biden: strada spianata per Trump

Non c'è ancora la conferma che Joe Biden si ricandiderà alle presidenziali del 202 per il secondo mandato, e non si sa neanche se Donald Trump batterà i numerosi sfidanti alle primarie del partito repubblicano. Ma se si ripresenterà il duello elettorale del 2020, il presidente attualmente in carica avrebbe il destino segnato. Gli ultimi sondaggi non lasciano tanti dubbi: nell'ipotetico rematch Trump batterebbe Biden. La rilevazione di Harvard CAPS/Harris Poll, realizzata per The Hill, riporta che l’ex presidente otterrebbe il 46 percento dei consensi, rispetto al 41 percento dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Il 13 percento degli intervistati non ha invece espresso preferenze. Il margine di Trump sarebbe ancora più ampio, il 49 percento, nel caso di una sfida con la vice presidente Kamala Harris, che non andrebbe oltre il 39 percento, con un 13 percento di indecisi.

Il tycoon, inoltre, è di gran lunga il favorito per la nomination repubblicana. In un’ipotetica corsa a otto, il 37 percento degli intervistati lo preferirebbe al governatore della Florida, Ron DeSantis, che raccoglierebbe il 19 percento dei consensi. Il 7 percento voterebbe invece per l’ex governatrice della South Carolina, Nikki Haley.

Un altro segnale preoccupante per il Commander in chef arriva dal Wall Street Journal: il 54 per cento degli americani boccia infatti la gestione del presidente, percentuale che sale al 61 per cento se si considera la politica intrapresa nella guerra in Ucraina. I risultati del sondaggio parlano chiaro: Biden è il presidente meno amato dagli americani negli ultimi vent’anni. Il quotidiano finanziario inoltre ha captato il polso di diversi elettori democratici, molti dei quali ritengono Biden troppo vecchio per un secondo mandato. Impressione corroborata dai numeri di Associated Press: solo il 37 per cento dei dem auspica un secondo mandato alla Casa Bianca del presidente. Tornando alla possibile sfida Bideen-Trump nel 2024, secondo il sondaggio il tycoon conquisterebbe il 50 per cento dei consensi contro i 41 di Biden.