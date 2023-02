Alieni o palloni-spia della Cina? Gli Usa fanno chiarezza, sventato il piano

13 febbraio 2023 a

Gli scontri nei cieli tra Washington e Pechino continuano ad occupare le pagine di notizie sulla politica estera. In particolare gli Stati Uniti hanno stabilito che la Cina ha un «programma di palloni di altitudine per raccogliere informazioni di intelligence» e questo programma è collegato «all’esercito cinese». A ribadirlo è stato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, riferendo che il programma era operativo anche «durante la precedente Amministrazione», ma non era stato «scoperto». Ora, gli Stati Uniti lo stanno «studiando con attenzione per imparare il più possibile». Gli ultimi oggetti abbattuti, ha detto Kirby, rappresentavano una «minaccia reale» per il traffico aereo.

Abbattuto altro Ufo ottagonale. Gli Usa: "Non sappiamo cosa siano"

Inoltre gli Usa non hanno ancora potuto «stabilire definitivamente» cosa erano gli ultimi oggetti volanti avvistati e abbattuti nei cieli del Nordamerica. L’Amministrazione rimane «estremamente concentrata» nel determinare l’origine e lo scopo di questi ultimi oggetti, che non sembravano avere capacità di comunicazione o manovra, anche se «non possiamo escludere» che abbiano capacità di sorveglianza. Al momento, non ci sono «tracce attive» di altri oggetti, ha detto Kirby, riferendo che gli Usa si stanno «consultando» con i loro alleati nell’identificare questi fenomeni aerei. Il presidente Biden, ha riferito infine Kirby, ha dato istruzioni al segretario di Stato, al segretario alla Difesa e al Direttore della National Intelligence di contattare le loro controparti.

Nella giornata di ieri non era poi arrivata una smentita sulla possibilità che si trattasse di alieni e non di velivoli di Pechino. Ma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean Pierre, ha chiuso il caso, ironizzando sulla situazione: «Dall’avvistamento di oggetti non identificati sui cieli del Nordamerica non c’è nessuna indicazione di alieni o attività extraterrestri». Resteranno delusi i grandi fan di alieni e Ufo.