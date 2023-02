Ucraina, la Russia minaccia gli Usa: la guerra diretta è un pericolo reale

08 febbraio 2023 a

Una guerra "ibrida" combattuta con l'invio di armi e aiuti tecnologici e strategici che mai come adesso rischia di diventare un conflitto aperto. La Russia torna a lanciare avvertimenti agli Usa che inevitabilmente suonano come una minaccia. "Gli Stati Uniti hanno scatenato una guerra

ibrida a tutto campo contro la Russia, che è irta di un reale pericolo di uno scontro militare diretto tra le due potenze nucleari", afferma in una nota il ministero degli Esteri russo, parlando della situazione del trattato sulle armi nucleari ’New Start’ tra Russia e Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia Tass.

"Esortiamo gli Stati Uniti a rendersi conto che non c’è alternativa alla costruzione di relazioni con il nostro Paese sulla base dei principi fondamentali dell’uguaglianza e della considerazione reciproca degli interessi", si legge nella nota, "dall’attuale situazione a Washington dovrebbero essere tratte conclusioni pratiche appropriate".

La presa di posizione arriva nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato nel Regno Unito pere una visita istituzionale. Il governo di Londra per l'occasione ha annunciato una serie di nuove sanzioni contro "l’esercito russo e le élite del Cremlino", riportano i media britannici. Il Foreign Office ha riferito che le sanzioni riguarderanno seei entità che forniscono equipaggiamenti militari e un’entità collegata a "reti finanziarie nefaste" legate al Cremlino e otto personalità. "Queste nuove sanzioni accelerano la pressione economica su Putin, minando la sua macchina da guerra per aiutare l’Ucraina a prevalere", ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly.