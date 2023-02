Guerra in Ucraina, dagli Usa le bombe Glsbd: cosa sono e dove possono colpire

03 febbraio 2023 a

a

a

Ulteriori armi dagli Usa all’Ucraina. Il Paese guidato da Volodymyr Zelensky riceverà le bombe Glsbd (Ground Launched Small Diameter Bomb), con una gittata di 150 chilometri. La decisione del presidente Joe Biden è stata annunciata subito dopo il «no» all’invio dei jet F-16, deciso per non inasprire la tensione con Mosca. Sono armi prodotte da Boeing e Saab Group, modificando la GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) di Boeing con l’aggiunta di un motore a razzo. GLSDB è un razzo planante con una piccola bomba attaccata. Saab afferma che può colpire un bersaglio da qualsiasi angolazione entro un metro. «La precisione di GLSDB è così elevata che può colpire nel raggio di un pneumatico per auto», ha dichiarato Saab sul suo sito web. L’arma viene lanciata da sistemi missilistici terrestri, compreso l’Himars recentemente fornito all’Ucraina: il vantaggio è quello di spostare rapidamente il lanciatore, che resta quindi difficile da colpire per il nemico, e allungare la gittata, costringendo i russi ad allontanare le retrovie (riserve, logistica e così via) dal fronte e ad allungare di conseguenza le linee di rifornimento, esponendole al fuoco ucraino.

A differenza delle tradizionali armi di artiglieria, il Glsdb offre una copertura a 360 gradi per angoli di attacco alti e bassi, volando intorno al terreno per colpire bersagli sul retro delle montagne o tornando indietro verso un bersaglio dietro il veicolo di lancio. Il Glsdb ha una portata di 93 miglia (150 chilometri) o può colpire bersagli a 43 miglia (70 chilometri) dietro il veicolo di lancio. La consegna potrebbe essere rapida, attingendo alle riserve avanzate dalla guerra in Afghanistan. Ogni singola bomba-razzo costa 40.000 dollari.

Il nuovo pacchetto di armi Usa ammonta a 2,2 miliardi di dollari. L’Ucraina aveva chiesto agli Stati Uniti munizioni in grado di volare più lontano dei razzi Himars, che hanno una portata di 80 chilometri. La Glsdb offre potenzialmente alle forze ucraine la capacità di colpire ovunque nelle regioni di Donbass, Zaporizhia e Kherson occupate dai russi e nella parte settentrionale della Crimea occupata. Ciò potrebbe minacciare le principali linee di rifornimento russe, depositi di armi e basi aeree. Ryder ha detto di non sapere come l’Ucraina intende utilizzare le munizioni.