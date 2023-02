Usa, altra bufera sulla polizia: ucciso un afroamericano sulla sedia a rotelle, spunta il video

L'uomo, un afroamericano con entrambe le gambe amputate, scende dalla sedia a rotelle mentre gli agenti gli puntano la pistola. Il video diffuso sui social mostra gli attimi precedenti all'uccisione di un uomo, il 36enne Anthony Lowe, che poco prima aveva accoltellato un'altra persona a Huntington Park, nella California del sud. Immagini che rafforzano le polemiche per l'uso eccessivo di forza da parte della polizia americana, soprattutto nei confronti dei persone afroamericane. Il video risale a giovedì.

L'uomo sulla sedia a rotelle brandiva un coltello dopo avere aggredito un’altra persona. La vittima di questa aggressione ha chiamato la polizia spiegando che l'uomo era "sceso dalla sedia a rotelle, gli era andato contro senza essere provocato e lo aveva colpito ai fianchi e al petto con un coltello da macellaio per poi fuggire in carrozzina", si legge nelle ricostruzioni rilanciate dai media Usa.

A quel punto i poliziotti hanno individuato l'aggressore e gli hanno intimato di gettare il coltello. Un tentativo di fermarlo con il taser sarebbe andato a vuoto. A fronte delle minacce del sospettato, gli agenti avevano poi aperto il fuoco, uccidendolo. Gli agenti coinvolti nell’incidente sono stati posti in congedo.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy