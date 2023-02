Ucraina, arrivano le bombe Glsdb: cosa sono e perché possono cambiare la guerra

01 febbraio 2023 a

L'acronimo Glsdb sta per le "Ground-launched small diameter bomb", e sono bombe lanciabili come razzi dai sistemi Himars e simili. Missili a lungo raggio che potrebbero cambiare il corso della guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a inviare i sistema i bellici a Kiev: secondo alcuni media che citano la Reuters, nel pacchetto di aiuti militari da più di 2 miliardi di dollari che Washington sta preparando ci saranno anche per la prima volta razzi a lungo raggio come i Glsdb, oltre ad altre munizioni e armi.

L'annuncio sarebbe imminente e nel pacchetto ci sarebbero anche sistemi di difesa aerea Patriot, munizioni di precisione guidate a distanza e armi anticarro Javelin. Le Glsdb sono bombe capaci di colpire in un raggio di circa 150 chilometri. Le notizie rilanciate dai media Usa sono accolte dalla Russia con i solito atteggiamento: "Non cambieranno gli eventi" sul campo di battaglia, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia Ria Novosti, ma contribuiranno solo a velocizzare l’escalation del conflitto.

I missili di piccolo diametro sono armi sviluppate dalla Boeing e dalla svedese Saab, estremamente precise e sofisticate tanto che sono in grado di superare le contromisure elettroniche. Vengono lanciate da veicoli in movimento, rendendo le Glsdb molto difficili da neutralizzare per l'esercito nemico. In realtà il desiderio di Volodymyr Zelensky erano i tazzzi Atacms in grado di raggiungere un target a 300 chilometri. Ma la via di mezzo delle Glsdb può comunque rappresentare un potenziamento importante della forza di fuoco ucraina.