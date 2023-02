Guerra in Ucraina, Orsini sul golpe in Russia: gli Usa nascondono il fallimento

01 febbraio 2023 a

Guerra in Ucraina, le parti in conflitto non sembrano essere vicine a una tregua. Con insistenza sempre maggiore, però, sono state fatte rivelazioni su un possibile colpo di Stato di cui potrebbe essere vittima lo stesso capo del Cremlino, Vladimir Putin. Ultime in ordine di tempo sono state le indiscrezioni dell'ex speechwriter di Putin, Abbas Gallyamov che, in un'intervista alla Cnn, ha spiegato perché il fallimento della guerra in Ucraina stia accelerando il declino politico dello zar. Anche di questo si è parlato nella puntata di Cartabianca in onda il 31 gennaio su Rai3. Ospite in studio è stato Alessandro Orsini, professore di Sociologia del terrorismo internazionale, che ha sottolineato come le voci di un colpo di Stato in Russia sono state messe in circolazione perché la grande stampa deve nascondere il fallimento degli Usa in Ucraina. "La notizia di un colpo di stato in Russia? - si è chiesto Orsini durante la puntata di Cartabianca - È una tecnica molto utilizzata per manipolare l’opinione pubblica. La grande stampa deve nascondere il fallimento della strategia americana in questo momento".

Poi Orsini ha affrontato anche il tema di come uscire dall'impasse della guerra. Secondo il docente di Sociologia del terrorismo internazionale, gli Statio Uniti dovrebbero incoraggiare l'inizio di una trattativa. "Si dovrebbe avviare una trattativa cercando di rompere una situazione che per l’Ucraina è disastrosa - prosegue Orsini - Oggi Biden ha in qualche modo “condannato a morte” gli ucraini dando pochissimi carri armati rispetto a quelli di cui avrebbero bisogno".