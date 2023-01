Sull'orlo della guerra tra Coree per un errore: il goffo gesto del militare fa tremare tutti

29 gennaio 2023 a

Un gesto maldestro che poteva costare caro. Anzi carissimo. Un soldato della Corea del Sud ha sparato per errore con una mitragliatrice vicino al confine con la Corea del Nord, spingendo i militari a informare Pyongyang che la sparatoria non era intenzionale per evitare qualsiasi tipo di escalation. In particolare, ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, sono stati quattro i colpi sparati durante un addestramento serale lungo il confine nella provincia di Gangwon.

Tutti i proiettili sono caduti sul lato Sud e non è stato riportato alcun danno. L’unità militare ha immediatamente informato la Corea del Nord che gli spari non erano intenzionali e ha intensificato la vigilanza. «Non sono stati rilevati segnali particolari dal lato nord, ed è in corso un’indagine per capire le circostanze esatte dell’incidente», ha detto a Yonhap un ufficiale militare. Una situazione che ha fatto temere il peggio ed una possibile crisi tra le due Coree.