Incoronazione Re Carlo, furia royal: divieto assoluto per Harry e Meghan

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle non potranno stare sul balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi dopo l’incoronazione di re Carlo III. E non potrà esserci neppure il principe Andrea. Il divieto è stato esteso, come rivela il quotidiano britannico The Mail on Sunday, a tutti i membri della Casa Reale che “non lavorano”. Cioè non fanno attività pubbliche, non rappresentano la Corona ad eventi, cerimonie, incontri con associazioni di beneficenza. Insieme al nuovo sovrano per il momento storico, il 6 maggio prossimo, ci sarà la consorte Camilla Parker-Bowles, gli altri due fratelli di Carlo, Anna ed Edoardo, i nipoti e i cugini.

Harry e Meghan hanno lasciato i loro ruoli tre anni fa, quando hanno abbandonato la Gran Bretagna per iniziare una nuova vita in California. Il duca di Sussex, in quanto figlio del re, secondo i tabloid inglesi verrà invitato all’incoronazione insieme alla moglie per rispettare il protocollo. Con l’intenzione che la proibizione di affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace lo spinga a trovare una scusa per restare in America. Visto che la pubblicizione del libro autobiografico “Spare” sta provocando non pochi attriti all’interno della Casa Reale per via delle rivelazioni fatte da Harry sul padre e sul fratello, il principe William. Seppure c’è chi sostenga che, proprio in vista della storica cerimonia, che si svolgerà nell’Abbazia di Westminster, si discuta di “colloqui di pace” tra i due principi e tra il sovrano e i Sussex.

Per il principe Andrea la questione è diversa: si è dimesso dai ruoli ufficiali nel 2019 a seguito delle accuse di abusi sessuali, che lui però ha sempre negato. E’ rimasto a vivere a Windsor e non si sa ancora se parteciperà all’incoronazione di Carlo III anche se probabilmente riceverà l’invito. Di sicuro non potrà salutare i sudditi dal Palazzo reale.

La linea scelta dalla Corona sembra sia la stessa di quella per il giubileo di platino della Regina Elisabetta lo scorso anno, quando insieme alla monarca (spirata l’8 settembre all’età di 95 anni) sul balcone di Buckingham Palace c’erano soltanto i reali che lavorano.