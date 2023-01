Armi all'Ucraina: telefonata a cinque tra Meloni, Biden, Scholz, Macron e Sunak

25 gennaio 2023 a

a

a

Alleati uniti nelle decisioni da prendere in sostegno all'Ucraina. Oggi pomeriggio, 25 gennaio, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta partecipando ha una riunione telefonica con il presidente Usa, Joe Biden, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il presidente francese, Emmanuel Macron e il premier britannico, Rishi Sunak. Secondo quanto si apprende al centro nel corso del collegamento da remoto i leader stanno facendo un punto sulla situazione in Ucraina, in particolar modo sulle armi che il governo di Zelensky chiede da giorni per fronteggiare in modo efficace gli attacchi russi.

"Distruggeremo i carri armati Usa". La minaccia del Cremlino

In questi giorni ha tenuto banco la questione dei carri armati, soprattutto quella dei Leopard tedeschi e degloi Abrams americani. Dopo un lungo tira e molla, sia Scholz che Biden avrebbero dato il via libera all'invio dei mezzi che costituirebbero una svolta in positivo per Kiev. La Russia ha già minacciato la sua reazione, promettendo che li "polverizzerà" tutti.