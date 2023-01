Agorà, l'ambasciatore Stefano Stefanini: le trattative di pace non esistono

25 gennaio 2023 a

a

a

Guerra in Ucraina, l'escalation tra le forze armate è sotto gli occhi di tutti gli osservatori. Alle dichiarazioni minacciose dei vertici del Cremlino segue la consegna a Kiev di armi e carri armati da parte dell'Occidente. Le prospettive del conflitto sono state affrontate nel corso della puntata di Agorà andata in onda su Rai3 il 25 gennaio. Ospite in studio l'ex ambasciatore Nato-Ispi Stefano Stefanini che, per il momento, ha spento le residue speranze di pace nel vecchio continente.

Quali sono le prospettive in Ucraina? Ne parliamo con l'ambasciatore Stefano Stefanini #agorarai #25gennaio pic.twitter.com/CpLClNfsv2 — Agorà (@agorarai) January 25, 2023

"Vere trattative di pace attualmente non esistono - ha detto in collegamento l'ambasciatore Stefano Stefanini - Esistono, ad esempio, trattative svolte da Erdogan solo per obiettivi limitati com'è stato lo sdoganamento delle esportazioni di grano o i contatti militari tra russi e americani. Per arrivare a una trattativa di pace vera e propria è necessario che da entrambe le parti ci sia la volontà di farlo. E, in questo momento, la volontà non c'è soprattutto da parte russa. Il Cremlino, infatti, sta mantenendo fermo l'obiettivo della sua cosiddetta "operazione speciale". Se nelle prossime settimane la Russia darà il segnale di voler trattare allora sono sicuro che ci sarebbero pressioni sull'Ucraina anche da parte dell'Occidente per accedervi. La strategia americana di armare Kiev è volta a mettere l'Ucraina in una condizione di forza negoziale se mai si arriverà alla trattativa".