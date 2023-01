Ucraina, la minaccia di Medvedev: sull'orlo della terza guerra mondiale

23 gennaio 2023 a

a

a

In Ucraina è sempre più muro contro muro. Russia e Occidente si parlano solo con le parole della violenza militare. E adesso è arrivata anche la nuova minaccia russa. Per il Cremlino ha parlato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev che parla apertamente di Terza guerra mondiale. «È chiaro che il mondo si è avvicinato alla minaccia della Terza guerra mondiale - ha detto l'ex presidente russo, come riporta l’agenzia Tass - L’operazione speciale che si sta conducendo è stata una misura forzata ed estrema. Una risposta alla preparazione dell’aggressione da parte degli Stati Uniti d’America e dei suoi satelliti».

Terremoto al vertice delle forze armate, "risposta di Putin ai falchi". Che succede ora

La lotta contro il nemico esterno della Russia è più importante della divisione tra partiti nel Paese - ha aggiunto Medvedev nel corso di una riunione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio supremo del partito - Certo, la lotta contro un nemico esterno è molto più importante per noi ora delle differenze tra i partiti. Russia Unita potrebbe aiutare altre forze patriottiche nel nostro Paese a costruire un dialogo con partiti stranieri ideologicamente vicini a loro. Ora questo è nel nostro interesse, nell’interesse di tutto il Paese».