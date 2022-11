Russia, Medvedev minaccia la Nato sull'invio di armi a Kiev: "Diventeranno un obiettivo"

29 novembre 2022 a

Una minaccia e nuove accuse alla Nato. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza nazionale russo Dmitri Medvedev, su Telegram, commenta duramente le parole del segretario della Nato Jens Stoltenberg sul possibile invio di sistemi di difesa aerea Patriot all'Ucraina.

"Il mondo civilizzato non ha bisogno della Nato, non oltre il 12% della popolazione mondiale vive nei suoi Paesi membri: l'organizzazione deve pentirsi davanti all'umanità ed essere dissolta come entità criminale". scrive Medvedev. Poi l'avvertimento alla Nato dopo le parole del segretario generale sul possibile invio di nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. "Se come suggerito da Stoltenberg, la Nato fornirà ai fanatici di Kiev i sistemi Patriot insieme a personale militare, questi diventeranno immediatamente un obiettivo legittimo delle nostre forze armate" ha scritto Medvedev.