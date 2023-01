Jens Stoltenberg sull'Ucraina, diventerà membro della Nato

18 gennaio 2023 a

Jens Stoltenberg appoggia apertamente l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Il segretario generale dell'alleanza atlantica sottolinea la necessità che l'Ucraina vinca la guerra. «La posizione della Nato rimane invariata e cioè che l’Ucraina diventerà un membro della Nato - ha detto Stoltenberg - Quindi, ovviamente, l’obiettivo principale ora è sostenere l’Ucraina per garantire che l’Ucraina vinca la guerra e rimanga una nazione democratica, sovrana e indipendente in Europa. E questo è il motivo per cui i partner degli alleati della Nato stanno fornendo un supporto militare senza precedenti all’Ucraina». Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos.

Assist di Erdogan a Putin: si mette male per la Nato

Stoltenberg ha ribadito ancora una volta che la Nato, a suo avviso, deve fare di tutto affinché la Russia «non vinca la guerra» in Ucraina. A suo avviso, ora «si sta verificando il momento chiave del conflitto» e, presumibilmente, «le prospettive di una soluzione pacifica dipendono dalle forniture militari della Nato». Una vittoria di Mosca sarebbe «negativa per tutti noi in Europa e Nord America, in tutta la Nato, perché invierebbe un messaggio ai leader autoritari - non solo Putin ma anche alla Cina - che con l’uso della forza militare brutale possono raggiungere i loro obiettivi».