La Turchia inguaia la Nato: secco no all'adesione della Svezia

Semaforo Rosso per la Svezia nella Nato. La Turchia «non è in grado» di ratificare l’adesione della Svezia all’Alleanza Atlantica, nonostante una serie di misure prese da Stoccolma per soddisfare le richieste di Ankara. «Non siamo in grado di inviare la legge di ratifica al Parlamento», ha detto ai giornalisti Ibrahim Kalin, consigliere per la politica estera del presidente Recep Tayyip Erdogan. Kalin ha spiegato che funzionari svedesi hanno chiesto più tempo ad Ankara per codificare leggi che potrebbero soddisfare le condizioni della Turchia per l’adesione di Stoccolma all’Alleanza atlantica. La Svezia, ha detto il portavoce, deve compiere ulteriori passi e deve fare in fretta a causa delle imminenti elezioni turche. Gli emendamenti costituzionali svedesi contro il terrorismo, ha aggiunto, sono in vigore dal 1 gennaio, ma ulteriori modifiche alle leggi pertinenti in conformità con gli emendamenti potrebbero richiedere del tempo. «Potrebbero essere necessari sei mesi, fino a giugno», ha detto Kalin. «Devono inviare un messaggio molto concreto ai gruppi terroristici che la Svezia non è un rifugio sicuro per loro».

La Svezia e la Finlandia hanno firmato lo scorso anno un accordo con la Turchia per superare l’obiezione di Ankara alle loro adesioni alla Nato, che richiedono l’approvazione di tutti i 30 stati membri dell’Alleanza. Le modifiche autorizzerebbero il governo svedese a reprimere il reclutamento, il finanziamento e le attività di «organizzazioni terroristiche» come il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), che ha condotto decenni di guerra contro il governo turco per i diritti dei curdi. La Turchia, l’Ue e gli Stati Uniti hanno designato il Pkk come un gruppo terroristico a causa del suo attacco contro obiettivi civili. I funzionari svedesi, secondo Kalin, hanno detto alle loro controparti turche che fino ad ora non si erano resi conto di quanto in profondità il Pkk fosse penetrato nel sistema politico svedese attraverso il reclutamento e il finanziamento. Kalin ha affermato che la Svezia ha dalle otto alle dieci settimane per apportare modifiche rilevanti perché il Parlamento turco potrebbe andare in pausa prima delle elezioni, previste per metà giugno.

Il portavoce ha sottolineato di aspettarsi che le elezioni vengano riprogrammate a metà maggio e che il Parlamento possa decidere una pausa due mesi prima del voto. Kalin ha affermato che la Svezia potrebbe soddisfare alcune delle richieste turche contro il Pkk attraverso un’azione amministrativa se non riuscisse ad accelerare l’iter delle modifiche prima delle elezioni turche. Una brutta gatta da pelare per tutta la Nato e per la Svezia, che sperava nello scudo del Patto atlantico per difendersi dalle mire della Russia di Vladimir Putin.