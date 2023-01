Guerra in Ucraina, la soffiata dell'ex generale Nato: quando ci sarà la tregua

02 gennaio 2023 a

a

a

Un cessate il fuoco nella guerra russa contro l’Ucraina potrebbe arrivare nel 2023, magari a metà anno, ma non prima. È questa la previsione di un ex alto ufficiale dell’esercito tedesco, un generale che è stato anche ai vertici della Nato. «Me lo aspetto in estate, quando entrambe le parti diranno, ‘qua non si va da nessuna parte’», ha detto Hans-Lothar Domrose al gruppo dei media tedeschi Funke. Secondo il generale a riposo, il momento più probabile per il verificarsi di un tale stallo sarà tra febbraio e maggio. «Quello sarà il momento dei negoziati per il cessate il fuoco», ha aggiunto, sottolineando però che questo non significa automaticamente l’arrivo della pace.

Il mistero intorno a Putin, ecco l'ultima paranoia: “Tutti attori pagati”

«Cessate il fuoco significa che gli attacchi si fermano. È probabile che i negoziati richiedano molto tempo, è necessario un mediatore», ha sottolineato il generale, indicando come nomi possibili il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres o il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Un barlume di speranza per una fine del conflitto tra Russia ed Ucraina.