Greta Thunberg fermata dalla polizia tedesca, come l'hanno portata via

Greta Thunberg portata via dalla polizia tedesca. Non è chiaro se l'attivista svedese sia stata arrestata come riferisce la Bild, fatto sta che gli agenti intervenuti durante la protesta contro l’allargamento della miniera di lignite a Luezerath hanno sgomberato la zona e allontanato anche la paladina globale degli ambientalisti. Thunberg è stata portata via da due agenti, senza che venisse ammanettata. Ieri, parlando nel villaggio che le autorità stanno cercando di sgomberare, aveva detto che "la Germania si sta mettendo in imbarazzo. Penso che sia assolutamente assurdo che questo stia succedendo nel 2023".

Intanto la polizia tedesca ha dichiarato di aver quasi finito di sgomberare gli attivisti per il clima dal villaggio tedesco abbandonato che sta per essere raso al suolo per far posto a una miniera di carbone, mentre entrambe le parti si accusano reciprocamente di violenza. In un’operazione iniziata mercoledì, centinaia di poliziotti hanno portato via circa 300 attivisti dal villaggio di Luetzerath, nella Germania occidentale. Inizialmente si pensava che lo sgombero sarebbe durato settimane, ma oggi la polizia ha dichiarato che solo due attivisti erano rimasti nel villaggio, rintanati in un tunnel sotterraneo. "Non ci sono altri attivisti nell’area di Lutzerath", hanno dichiarato.

Il sito, diventato un simbolo della resistenza ai combustibili fossili, sabato aveva attirato migliaia di manifestanti, tra cui l’attivista svedese. Gli organizzatori hanno dichiarato che c’erano 35.000 manifestanti, mentre la polizia ha stimato una cifra di 15.000 persone. Gli organizzatori della protesta hanno riferito che decine di persone sono rimaste ferite negli scontri con la polizia. Indigo Drau, portavoce degli organizzatori, ha dichiarato che la polizia è intervenuta con "pura violenza" nel tentativo di disperdere la manifestazione. I video che mostrano l'allontanamento di Thunberg che circolano sui social mostrano tuttavia uno sgombero piuttosto pacifico.