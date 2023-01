Parigi, bambina trovata morta nella lavatrice: cos'è successo

13 gennaio 2023 a

L’hanno cercata ovunque, dentro e fuori casa, prima di scoprire che la loro bambina di tre anni, quinta figlia, era chiusa dentro la lavatrice spenta. Quando il papà ha aperto lo sportello dell’elettrodomestico la macabra scoperta con la piccola agonizzante. La tragica storia si è consumata a Parigi, nel quartiere sul XX arrondissement. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Le Parisien la procura della capitale francese ha aperto un’inchiesta per accertare le cause e il responsabile del tragico decesso. I soccorsi giunti sul luogo del ritrovamento non sono riusciti a rianimare la bambina che è morta soffocata.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, i genitori stavano cenando nell’appartamento quando, non vedendo più la bambina si sono preoccupati. Poi la terribile scoperta e la chiamata per allertare i soccorsi. Secondo Le Parisien i genitori non sapevano esattamente cosa stessero facendo gli altri figli, di 18, 16 e 7 anni, durante la cena. Per quotidiano il decesso della piccola potrebbe essere collegato al soffocamento.