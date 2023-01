Parigi, accoltellamento alla Gare du Nord: persone ferite nella stazione

11 gennaio 2023 a

Paura questa mattina a Parigi quando alle 6.45 un uomo, armato di coltello, ha ferito diverse persone presenti nella stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi. L'aggressore si è scagliato contro almeno cinque viaggiatori. Anche l'uomo, poi arrestato, è rimasto lievemente ferito dopo l'intervento delle autorità: una fonte della polizia ha riferito che gli agenti hanno aperto il fuoco contro di lui per bloccarlo.

Le persone coinvolte non sono in gravi condizioni. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, è subito arrivato alla stazione e su Twitter ha ringraziato la polizia "per la sua reazione coraggiosa ed efficace".