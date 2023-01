Chiude il più famoso ristorante del mondo. Lo chef si lancia nella "cucina pioneristica"

09 gennaio 2023 a

Chiude il ristorante Noma di Copenaghen che più volte ha vinto il premio come miglior ristorante al mondo. La direzione ha annunciato che chiuderà nella forma attuale per convertirsi in "una cucina di prova pionieristica" dedicata alla ’innovazione alimentare e allo sviluppo di nuovi saporì.

La casa della gastronomia nordica dello chef Rene Redzepi chiuderà entro l’inverno del 2024 e riemergerà poi come Noma 3.0, ha annunciato il ristorante danese sulla sua pagina web. "Nel 2025, il nostro ristorante si trasformerà in un laboratorio gigante, una cucina di prova dedicata al lavoro d'innovazione alimentare e allo sviluppo di nuovi sapori, che condividerà i frutti dei nostri sforzi più che mai", si legge. Redzepi, che è chef e co-proprietario del Noma, ha detto che viaggerà per "cercare nuovi modi per condividere il nostro lavoro" e ha aggiunto che potrebbe esserci "un pop-up del Noma", ma non ha specificato dove.