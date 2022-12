Il pizzaiolo più famoso su Tik Tok si chiama Giuseppe Villani, i suoi video virali ovunque

Francesco Fredella 08 dicembre 2022 a

Sforna pizze e prende tutti per la gola. Giuseppe Villani - pizzaiolo con sangue Agerolese, ma trapiantato ormai in pianta stabile in Franciacorta - è diventato un vero fenomeno. E’ proprio qui che diventa co-proprietario insieme allo zio Antonio e al Cugino Luigi del ristorante-pizzeria Napule’s. Ma non è l’unica esperienza imprenditoriale: Giuseppe è anche co-proprietario insieme ai suoi genitori dello storico ristorante Pulcinella che si trova ad Iseo (ristorante che ha dato artisticamente i natali al giovane Pizzaiolo e che ha permesso a Giuseppe di sperimentare e di perfezionare la sua tecnica per portarla in tutta Europa). Grazie al suo maestro e mentore Giuseppe Lapolla che ha permesso a Giuseppe di allargare la sua esperienza e la sua conoscenza dietro al forno.

Giuseppe e Sanremo

Nel 2023 ci sarà anche la ri-conferma di Giuseppe a Casa Sanremo, dopo l’edizione 2022 che, anche se viziata dalle limitazioni del covid ha visto Giuseppe cimentarsi con i forni e la pizza in mezzo ad una marea di star e di cantanti, è notizia di pochi giorni fa che anche per l’edizione 2023 di casa Sanremo, Giuseppe Villani sarà presente come pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo, un altro riconoscimento visto l’importanza del palcoscenico e la grande visibilità già arrivata nella precedente edizione.

Giuseppe e Social

Fin da subito Giuseppe sviluppa una passione vera per i social network e costantemente e continuamente mantiene la sua presenza online sulle piattaforme di maggiore successo, con una particolare attenzione a Tik-Tok dove fin dal suo sbarco ha ricevuto un nuovo di visualizzazioni e di like notevoli, qui infatti il giovane pizzaiolo pluri-premiato sta portando i suoi successi e le sue creazioni sulla piattaforma video che ora è sicuramente la più scelta tra i giovani, è qui che Giuseppe sta puntando la sua strategia per il 2023, con moltissime produzioni che usciranno a breve, anche in concomitanza con Sanremo.

Anche su Instagram Giuseppe presenzia con numeri molto alti, un buon seguito sia di follower sia di ammiratori che ormai ha costruito attorno alle sue creazioni una community affiata che segue le giornate raccontate nelle storie.

Giuseppe e le premiazioni

Oltre al fattore social, Giuseppe si è sempre dedicato alle sfide con i colleghi partecipando a numerosissime competizioni e aggiudicandosi numerosi premi che lo hanno portato in vetta nella sua categoria.