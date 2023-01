Ucraina, parte la rappresaglia russa e il missile esplode vicino al giornalista francese

Una carica termobarica? Dopo l'attacco con i missili Himars dell'Ucraina a Makiivka ieri, che si stima abbia ucciso centinaia di soldati russi, il Cremlino ha lanciato attacchi di rappresaglia e uno è stato filmato in diretta dalla tv francese.

Il missile è esploso a poche decine di metri da un giornalista francese da Kramatorsk, nel Donetsk, mentre era in collegamenti con la Tv monegasca TMC. Nelle immagini si vede il momento dell'esplosione con il giornalista che interrompe la trasmissione. Né il reporter né i membri della troupe sono stati feriti.

Following Ukraine's HIMARS attack in Makiivka yesterday which was estimated to have killed hundreds of Russians, Russia launched retaliatory strikes, one was captured on live French TV. Here's the footage. A thermobaric charge? pic.twitter.com/X0FdfrKKsK