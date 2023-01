La Croazia è passata all'euro ed è nell'area Schengen: cosa cambia

01 gennaio 2023 a

Oggi, domenica 1 gennaio 2023, la Croazia è passata all’euro ed è entrata nella zona senza passaporti dell’Europa, due importanti pietre miliari per il paese dopo l’adesione all’Ue quasi dieci anni fa. A mezzanotte la nazione balcanica ha detto addio alla sua valuta, la kuna, ed è diventata il 20° membro della zona euro. È diventata anche la 27ma nazione nella zona Schengen senza passaporto, la più grande del mondo, che consente a più di 400 milioni di persone di muoversi liberamente tra i suoi membri.

"Do il benvenuto alla Croazia nella famiglia dell’euro e al tavolo del Consiglio direttivo della Bce a Francoforte", ha dichiarato Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europe. "La Croazia ha lavorato duramente per diventare il ventesimo membro della zona euro, e ci è riuscita. Mi congratulo con il popolo croato. Dimostra che l’euro è una valuta attraente che porta stabilità ai suoi membri", ha aggiunto. Con l’adesione della Croazia all’area dell’euro, viene ricordato, la Hrvatska narodna banka, la banca centrale del paese, diventa membro dell’Eurosistema. Il sistema bancario centrale dell’area dell’euro comprende la Bce e le banche centrali nazionali dei paesi la cui moneta è l’euro.

"Benvenuta Croazia nell’Eurozona e in Schengen. Oggi l’Europa sta diventando più forte e più unita. Congratulazioni ad Andrej Plenkovic sull’attuazione delle riforme e sull’orientamento del paese verso l’integrazione", scrive su Twitter in croato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’account Twitter del Quirinale ha invece sottolineato: "Oggi la Croazia entra nello spazio Schengen e nell’Eurozona. Un risultato importante per il progetto europeo e per il popolo croato, a cui faccio i miei migliori auguri. Spero che presto altri Paesi raggiungano lo stesso obiettivo, a beneficio di tutta l’Ue".

La novità naturalmente non riguarda solo la moneta di una delle mete preferite dai turisti italiani. Ma influirà anche su confini e porti. A mezzanotte infatti sono stati aboliti 73 valichi di confine con la Slovenia e l'Ungheria, e 12 nei porti marittimi per le linee che collegano Croazia e Italia. I controlli aeroportuali saranno modificati solo dal 26 marzo 2023.