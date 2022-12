Cina Taiwan, cosa sta succedendo: Pechino schiera 71 aerei

26 dicembre 2022 a

a

a

"La minaccia di un attacco militare cinese nei confronti di Taiwan sta diventando più seria che mai" aveva dichiarato poco prima di Natale il ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu, in un'intervista al "Guardian". Oggi, luendì 26 dicembre, la Cina ha schierato ha schierato 71 aerei e 7 navi contro Taipei: si tratta della terza più grande incursione giornaliera registrata.

Ad affermarlo in una nota il ministero della Difesa di Taiwan spiegando che l'esercito cinese ha inviato 71 aerei e sette navi verso Taiwan in una dimostrazione di forza di 24 ore diretta contro l'isola. L'attività è arrivata dopo che la Cina ha espresso rabbia per le disposizioni relative a Taiwan in un disegno di legge annuale sulla spesa per la difesa degli Stati Uniti approvato sabato. La persecuzione militare della Cina nei confronti dell'autogoverno Taiwan, che sostiene essere il proprio territorio, si è intensificata negli ultimi anni e l'Esercito popolare di liberazione del Partito Comunista ha inviato aerei o navi verso l'isola quasi ogni giorno. "Questa è una risposta ferma all'attuale escalation e provocazione USA-Taiwan", ha dichiarato domenica sera Shi Yi, portavoce dell'Eastern Theater Command dell'EPL.

Pechino ha affermato ieri di aver condotto esercitazioni militari vicino Taiwan in risposta a "provocazioni" e "collusioni" tra gli Stati Uniti e le autorità dell'isola. In un messaggio pubblicato su Twitter, Taipei ha affermato che 60 aerei da combattimento hanno preso parte alle esercitazioni, tra cui sei SU-30, tra i velivoli più avanzati della Cina. Nel suo aggiornamento quotidiano, il Ministero della Difesa taiwanese indica inoltre che 47 di questi aerei sono entrati nella zona di difesa aerea dell'isola democratica autonoma.

La Cina considera Taiwan, con una popolazione di 24 milioni di persone, una delle sue province che deve ancora riunificare con successo con il resto del suo territorio dalla fine della Guerra civile cinese nel 1949. Vede con insoddisfazione il riavvicinamento in atto negli ultimi anni tra le autorità taiwanesi e gli Usa, che da diversi decenni forniscono all'isola supporto militare contro Pechino.

L'episodio più grave finora risale ad agosto quando la Cina lanciò delle esercitazioni militari in occasione della visita a Taiwan della speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. Il ministro già allora aveva affermato che non sono solo gli sforzi militari della Cina continuavano a intensificarsi, ma anche una "combinazione di pressioni", tra cui coercizione economica, attacchi informatici, guerra cognitiva e legale e sforzi diplomatici per isolare Taiwan a livello internazionale.