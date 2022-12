Natale sotto le bombe a Kherson. La Russia alza le tasse ai "traditori" fuggiti all'estero

25 dicembre 2022 a

Nessuna tregua di Natale. L’allerta aerea è scattata in tutte le regioni dell’Ucraina, questa mattina, secondo quanto riferito dall’agenzia ufficiale Unian, la quale ricorda che l’allarme indica il rischio di attacchi missilistici da parte delle forze russe. Intanto è salito ad almeno 10 morti e 68 feriti il bilancio delle vittime degli attacchi russi di ieri sulla regione di Kherson, in Ucraina. Lo ha riferito su Telegram Yaroslav Yanushevych, capo dell’amministrazione militare regionale. "Finora, sappiamo di 68 persone ferite dopo l’attacco degli occupanti russi nella regione di Kherson. L’esercito russo ha ucciso 10 persone", ha spiegato il funzionario che ha chiesto agli abitanti delle zone più colpite dai bombardamenti di evacuare la regione e trasferirsi in zone più lontane dal fronte.

Intanto per rimpinguare le casse della Federazione a Mosca pensano ad aumentare le tasse ai russi che hanno lasciato il Paese, considerati dei "traditori" non meritevoli di godere dei vantaggi che si hanno dal lavorare dall’estero per aziende nazionali. È la proposta di legge su cui stanno lavorando i legislatori a Mosca, come annunciato dal presidente della Duma di Stato (la Camera bassa del Parlamento), Vyacheslav Volodin. "È giusto eliminare i privilegi per coloro che hanno lasciato la Federazione russa e introdurre per loro un aumento dell’aliquota fiscale", ha scritto Volodin sul suo canale Telegram, riferendo che si sta lavorando "sui relativi emendamenti alla legislazione in vigore".

Allo stesso tempo, Volodin ha osservato che "fino ad oggi, coloro che sono partiti non solo lavorano a distanza nelle aziende russe, ma godono anche di tutti i vantaggi che questo comporta, in conformità con la legislazione russa". "È del tutto comprensibile il motivo per cui sono fuggiti", ha concluso, "coloro che si sono resi conto di aver commesso un errore sono già tornati indietro, gli altri dovrebbe capire: la stragrande maggioranza della società non sostiene la loro scelta e crede abbiano tradito il proprio Paese, i loro parenti e i loro amici".