Guerra Ucraina, più di centomila soldati russi morti. Bombe su Kherson

La guerra in Ucraina dura ormai da 10 mesi e, purtroppo, non sembra destinata a una rapida conclusione. Nonostante il conflitto stia deflagrando ancora oggi, è possibile tracciare un primo bilancio delle azioni di guerra portate avanti dall'esercito ucraino con l'appoggio delle armi fornite finora dall'Occidente. Secondo il ministero della Difesa di Kiev, dallo scorso febbraio l'esercito ucraino ha ucciso oltre 100mila soldati russi (101.430 per l'esattezza). Kiev rivendica anche la distruzione di poco meno di 6mila mezzi blindati del Cremlino, 4600 camion e cisterne, 3mila carri armati e 2mila sistemi d'artiglieria, 1700 droni, 650 missili da crociera, 283 aerei e 267 elicotteri.

Nel frattempo, però, la guerra continua a fare morti e feriti anche tra le file ucraine. Ed è salito ad almeno 8 morti il bilancio del raid russo su Kherson. Lo ha annunciato l’ufficio del Procuratore Generale della regione omonima su Telegram. Secondo il governatore locale, Yaroslav Yanushevich, nel bombardamento sono rimaste ferite 58 persone.