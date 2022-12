Guerra Ucraina, Vladimir Putin lancia i negoziati con l'Ucraina

22 dicembre 2022 a

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto di volere la fine del conflitto in Ucraina il prima possibile. «Ci impegneremo affinchè tutto questo finisca. E prima è, meglio è, ovviamente», ha detto il capo del Cremlino in una conferenza stampa. Tutti i conflitti armati finiscono con i negoziati e prima questo sarà chiaro a Kiev, meglio sarà. È quanto ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. «Tutti i conflitti armati, in un modo o nell’altro, si concludono con negoziati su un binario diplomatico. E noi non ci siamo mai rifiutati», ha dichiarato Putin durante un incontro con la stampa, aggiungendo che «prima questa consapevolezza arriva a coloro che si oppongono a noi, meglio è».

Vladimir Putin ha aggiunto che la Russia non si è mai rifiutata di negoziare con l’Ucraina e ha accusato Kiev di avere vietato il dialogo. «Il nostro obiettivo non è far girare il volano di un conflitto militare ma al contrario porre fine a questa guerra. Ci stiamo impegnando per questo e continueremo a farlo. Ci impegneremo per garantire che ciò venga portato a termine e ovviamente prima lo facciamo meglio è», ha dichiarato Putin.