Il summit Putin-Lukashenko allarma Kiev: "Vuole portare la Bielorussia nel conflitto"

Due ore e mezza di colloquio a Minsk, dove mancava dal giugno 2019. Vladimir Putin fa visita ad Alexander Lukashenko in Bielorussia per rinsaldare ancora di più l'alleanza strategica fra i due Paesi.

Secondo Kiev però l'obiettivo del leader di Mosca è un altro ovvero «persuadere» il presidente bielorusso a un «coinvolgimento diretto» nel conflitto in Ucraina. Un'ipotesi che il Cremlino rispedisce al mittente. «Sono invenzioni assolutamente stupide e prive di fondamento», taglia corto il portavoce Dmitry Peskov. Il capo ufficio stampa della Federazione Russa invita poi il generale ucraino Valery Zaluzhny a «riposarsi». Era stato proprio il comandante in campo delle forze armate di Kiev ad annunciare il possibile ingresso di truppe russe in Ucraina attraverso la Bielorussia. Il bilaterale fra i due presidenti mette in apprensione i governi europei. La Germania esprime «preoccupazione» su cosa l'incontro potrebbe comportare sul ruolo della Bielorussia nel conflitto.