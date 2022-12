Guerra in Ucraina, l'esercito di Kiev: la Russia ci invaderà da nord

17 dicembre 2022 a

Guerra in Ucraina, a quasi un anno dall'inizio del conflitto ariva la funesta previsione dell'esercito di Kiev. L’Ucraina si sta preparando al fatto che la Russia potrebbe provare a invadere da nord, potenzialmente addirittura il 24 febbraio, in coincidenza con l’inizio dell’invasione su larga scala lanciata l’anno scorso. Lo ha dichiarato il tenente generale Andrii Kovalchuk, comandante dell’esercito ucraino, in un’intervista all’emittente britannica Sky News.

«Sì, prevediamo tali opzioni, tali scenari. Ci stiamo preparando. Viviamo con il pensiero che attaccheranno di nuovo. Questo è il nostro compito», ha dichiarato, soffermandosi in particolare sulla possibilità che le truppe russe possano invadere dalla Bielorussia per prendere di mira la capitale Kiev. L’Ucraina ipotizza «una possibile offensiva dalla Bielorussia alla fine di febbraio, forse anche più tardi», ha detto ancora Kovalchuk, sottolineando che Kiev sarà meglio preparata a respingere le truppe di Putin e aggiungendo che «non sarà più possibile che entrino semplicemente, come è successo il 24 febbraio».