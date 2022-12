Ucraina, raid russi e blackout in diverse regioni. A Kiev torna l'acqua

17 dicembre 2022 a

a

a

Proseguono i raid russi sull'Ucraina: pioggia di missili e blackout in diverse regioni. A Kiev è tornata l'acqua mentre solo la metà della popolazione ha il riscaldamento. Duro il commento del direttore della Cia Bill Burns: "I russi non sono seri riguardo a un vero negoziato".

“Russia poco seria”. Il report dalla Cia che gela l'Ucraina: pace lontana

È stato ucciso un uomo di 36 anni ed è stata ferita una donna di 70 anni. È il bilancio di un attacco russo avvenuto oggi a Kherson, città di cui l'Ucraina ha ripreso il controllo il mese scorso imponendo una significativa battuta d'arresto per la Russia. Lo ha riferito il governatore regionale, Yaroslav Yanushevych. Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, invece, è iniziata l'installazione di una cupola protettiva sull'area di stoccaggio del combustibile esaurito. Lo ha riferito oggi un funzionario delle autorità messe al potere da Mosca nella provincia sudorientale ucraina di Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, aggiungendo che la cupola proteggerà da frammenti di granate e ordigni esplosivi improvvisati trasportati da droni. L'impianto in mano ai russi, la più grande centrale nucleare d'Europa, è stato ripetutamente bombardato; i suoi 6 reattori sono spenti da mesi. Recentemente l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha annunciato l'intenzione di inviare esperti di sicurezza nucleare presso le centrali nucleari ucraine per prevenire eventuali incidenti nucleari. Ha già inviato una missione permanente presso la centrale di Zaporizhzhia.

Addio segreto sulle armi all'Ucraina? Crosetto prepara la svolta

Ieri in Russia, invece, Vladimir Putin ha avuto colloqui per tutta la giornata al Cremlino con i responsabili della campagna militare in Ucraina. "Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine", ha detto Putin durante le riunioni alle quali hanno partecipato, fra gli altri, il ministro della Difesa, Serghiei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valeri Gerassimov, e i vari comandanti militari che sono stati ascoltati dal presidente separatamente. Lo fa sapere Cremlino in un comunicato.