Qatargate, rischio tsunami: nel mirino oltre 60 parlamentari europei

Secondo i media greci potrebbero essere più di 60 gli eurodeputati finiti nell’inchiesta della giustizia belga sul inchiesta sul Qatargate. Secondo la rivelazione dell’emittante privata Mega Tv, che non ha trovato conferme dalla Procura belga, si tratterenbbe per lo più di parlamentari dei Socialisti & Democratici, del Partito popolare europeo e di altre formazioni di sinistra.

Intanto, è intervenuto anche il presidente francese Emmanuel Macron: "Bisogna lasciare che la giustizia faccia il suo lavoro. Bisogna basarsi sui fatti che sono accertati. Anche il Parlamento europeo deve fare il suo lavoro. Bisogna conoscere i fatti, comprendere chi è coinvolto e prendere subito le misure giuste", ha aggiunto. "Le istituzioni competenti prenderanno i giusti provvedimenti sulla base dei fatti», ha concluso Macron appena arrivato al Consiglio europeo di Bruxelles.

Anche Giorgia Meloni, pure lei nella capitale belga per il Consiglio europeo, ha commentato il caso Qatargate: "Lo scenario è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato. Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione che deve essere ferma e decisa: si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità dell’Unione, delle nostre nazioni. Probabilmente se ne parlerà anche oggi e noi chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo perché i contorni sono abbastanza devastanti".