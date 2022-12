Re Carlo cerca ancora un capo della corrispondenza reale. La cifra da capogiro

Alessandra Zavatta 10 dicembre 2022 a

Carlo sta cercando un nuovo responsabile della posta reale. Un incarico da sessantamila sterline l’anno per il funzionario che dovrà coordinare l’èquipe incaricata di rispondere alle lettere inviate al nuovo monarca, alla consorte Camilla Parker-Bowles, al principe William e alla moglie Kate Middleton. Un incarico impegnativo e delicato che richiede riservatezza. Perché nulla di quanto appreso sul luogo di lavoro potrà essere divulgato all’esterno.

La regina riceveva più di 200 lettere al giorno, arrivando a 70.000 all'anno. Il capo della corrispondenza lavorerà alle dipendenze dell’ufficio del segretario privato del re, a Buckingham Palace, 37,5 ore a settimana distribuite su cinque giorni.

Sul sito web della Royal Household si può leggere, a descrizione dell’incarico, “l’elevato volume di lettere ricevute dal re, dalla regina consorte, dal principe e dalla principessa del Galles". E viene sottolineato come la famiglia reale sia alla ricerca di qualcuno che possa "gestire con cura e sensibilità la corrispondenza”. Non ci sarà soltanto da catalogare le missive ricevute dai sudditi ma anche da rispondere, inviando un cartoncino oppure una lettera a seconda delle occasioni. Oltre a scrivere "risposte standard" a chi invia auguri per il compleanno e l'anniversario di matrimonio, Carlo sta infatti cercando qualcuno che sappia scrivere anche "risposte personalizzate".

Oltre all’eccellente capacità di scrittura, il nuovo capo della corrispondenza dovrà anche gestire il personale del team che si occupa della “posta del re” e agire occasionalmente come sostituto del segretario privato del sovrano.

E tanto per far capire che bisogna essere all’altezza del ruolo, viene precisato come "non ci sono due giorni uguali" nella Casa Reale e come il neoassunto dovrà essere in grado di avere un "impatto genuino nel cuore di questa istituzione famosa in tutto il mondo". I colloqui per la ricerca del nuovo capo della corrispondenza sono appena iniziati e proseguiranno per tutto dicembre. Lo stipendio partirà da 55mila sterline l’anno, per arrivare fino a 60mila con l’anzianità di servizio.