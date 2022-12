Guerra, Putin cambia tattica: “Possibile un attacco nucleare preventivo”

09 dicembre 2022 a

L’escalation tra grandi potenze va avanti senza sosta. Il presidente russo Vladimir Putin non esclude più che la Russia possa inserire nella propria «strategia militare» la possibilità di un attacco nucleare preventivo, con l’obiettivo di «disarmare» i nemici. È quanto riporta Bloomberg, citando la risposta del numero uno di Mosca ai giornalisti al termine di una riunione in Kirghizistan. Il presidente russo ha ammesso che l’ipotesi viene considerata: «Ci stiamo pensando». In particolare, «se stiamo parlando di un attacco per disarmare i nemici, potremmo utilizzare l’approccio dei nostri partner americani», ha aggiunto riferendosi alla strategia Usa che prevede l’uso di missili ad alta precisione in un’ottica preventiva. Solo due giorni fa, lo stesso capo del Cremlino aveva detto che il rischio di una guerra nucleare sta crescendo definendo l’arsenale atomico russo come «fattore di deterrenza». Ma la strategia russa limita l’uso di tali armi come ultima risorsa in caso di minaccia esistenziale.