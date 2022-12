Putin spiazzato dal giornalista: "È vero che...". La domanda imbarazzante

"È vero che recentemente lei è caduto dalle scale?". Il giornalista russo spiazza Vladimir Putin con la sua domanda durante una conferenza stampa a Mosca. Il riferimento è a quanto scritto qualche giorno prima dal canale Telegram General Svr e rilanciato da alcuni quotidiani internazionali, come il Daily Mail. Il video del dialogo è stato postato sui social e mostra Putin sorpreso dalla domanda: "Chi lo ha detto?".

Reporter: "Is it true that you fell down the stairs?"

Putin: "Who said that?"

Reporter: "Western Media."

Putin: "I don't comment on Fake News." pic.twitter.com/RAkgBnn4p6