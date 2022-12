Ucraina: il Financial Times sceglie Zelensky come 'persona dell'anno'

05 dicembre 2022 a

Il Financial Times ha scelto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come 'persona dell'anno'. Il quotidiano britannico, dedicandogli un lungo articolo in prima pagina, sottolinea come il presidente ucraino "rappresenta la resilienza del suo popolo ed è diventato un portabandiera della democrazia liberale".

La testata spiega come Zelensky si è guadagnato un posto nella storia. "Considerato da molti ucraini, prima dell'invasione di febbraio, una specie di barzelletta, un dilettante che faticava ad affrontare la sfida di un'alta carica, il 44enne Zelensky si è guadagnato un posto nella storia per la sua straordinaria dimostrazione di leadership e forza d'animo". Poi il paragone con Winston Churchill.

Secondo il Financial Times, infatti, Zelensky "proprio come Winston Churchill si rivolse alla radio per radunare il suo Paese. Ha usato i social media per fare una campagna incessante per ottenere il sostegno militare e finanziario dell'Occidente, trasformando la condizione del suo popolo in una leva morale sui leader europei e statunitensi. Ha convinto gli europei a sostenere gli enormi costi della resistenza a Putin e a offrire a Kiev un percorso di adesione all'Ue" prosegue il quotidiano britannico.

Facendo questo, si è trasformato in "un alfiere della democrazia liberale nella più ampia competizione globale con l'autoritarismo che potrebbe definire il corso del 21 secolo". Il presidente ucraino, continua l'articolo, "è arrivato anche a incarnare il coraggio e la resilienza del popolo ucraino nella sua lotta contro l'aggressione russa. È per questi motivi che il Financial Times ha scelto Zelenskj come persona dell'anno".