B-21 Raider, svelato il bombardiere Usa progettato per una guerra con la Cina

03 dicembre 2022 a

a

a

Un progetto rimasto segreto per anni, svelato oggi 3 dicembre. Il nuovo bombardiere stealth nucleare degli Stati Uniti B-21

Raider ha fatto il suo debutto pubblico dopo anni di sviluppo top secret. Il nuovo velivoilo fa parte della risposta del Pentagono alle crescenti preoccupazioni per un futuro conflitto con la Cina.

Il B-21 Raider è il primo nuovo aereo bombardiere americano costruito in più di 30 anni. Il Pentagono ha fornito al pubblico il primo assaggio del Raider in un evento solo su invito a Palmdale, in California. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin lo definisce "l’incarnazione della determinazione americana a difendere la repubblica che tutti noi amiamo". Northrop Grumman, con sede a Falls Church, in Virginia, sta costruendo il Raider, che affronterà il suo primo volo l’anno prossimo.

"Repressione segno di debolezza". Blinken smaschera la crisi di Xi Jinping

È l’aereo da combattimento più sofisticato fino ad oggi. Le forze statunitensi ne avranno a disposizione fino a sei velivoli nei prossimi mesi. L’ultimo bombardiere di fabbricazione americana è stato il B-2 Spirit, presentato nel 1988. L’Aeronautica Militare ipotizza che, in caso di conflitto armato con la Cina, i B-21 Raiders sarebbero i velivoli protagonisti della la maggior parte degli attacchi, poiché sono appositamente progettati per resistere a lunghi voli e hanno un’enorme capacità di combattimento. Secondo il produttore, Northrop Grumman, il nuovo bombardiere è attrezzato per penetrare le linee di difesa aerea nemiche ed effettuare attacchi in qualsiasi parte del mondo. L’aereo ha la capacità di trasportare sia armi convenzionali che nucleari. Ogni bombardiere costa 692 milioni di dollari e l’aeronautica americana prevede di acquistarne almeno un centinaio.

L'Ucraina in pressing per aderire alla Nato, che chiede aiuto alla Cina

L’aereo è costruito con una "architettura di sistema aperta", che consente l’incorporazione di "nuove armi che non sono state ancora inventate", ha affermato. Amy Nelson del think tank della Brookings Institution. "Il B-21 è molto più elegante dei suoi predecessori, veramente moderno. Non solo è dual-capable (a differenza del B-2), il che significa che può lanciare missili nucleari o armati convenzionalmente, ma può lanciare missili a lungo e corto raggio", ha detto Nelson.

Durante la cerimonia non è stato menzionato il potenziale dell’aereo per il volo senza equipaggio. Il portavoce dell’aeronautica americana Ann Stefanek ha detto all’AFP che l’aereo è "predisposto per la possibilità, ma non è stata presa alcuna decisione di volare senza equipaggio". Il primo volo di un B-21 dovrebbe avvenire il prossimo anno, e l’Air Force prevede di acquistare almeno 100 velivoli.