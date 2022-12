Sanna Marin e Jacinda Ardern umiliano il giornalista: "Perché siamo premier"

“Vi incontrate perché donne?” e Sanna Marin e Jacinda Ardern zittiscono il giornalista in mondovisione. Al termine di una visita ufficiale a Auckland, la premier neozelandese Jacinda Ardern e la sua omologa, la premier finlandese Sanna Marin, hanno tenuto la conferenza stampa di rito. Un corrispondente maschio ha domandato: “Vi incontrate perché siete donne, avete un’età simile e un sacco di cose in comune?”.

Watch NZ Prime Minister Jacinda Ardern pick apart this reporter's question during a joint press conference with Finnish PM Sanna Marin. He asked the pair 'are you two meeting because you're similar in age and got a lot of common stuff there?'

