Tensione Usa-Cina, il retroscena del pressing sull'Europa: serve maggiore durezza

29 novembre 2022 a

a

a

Gli Usa stanno facendo pressioni sugli alleati dell’Unione Europea affinché assumano una posizione più dura nei confronti della Cina, nel quadro della strategia di Washington che punta a contrastare l’influenza di Pechino nell’area dell’Indo-Pacifico. A riportare il retroscena è il Financial Times, sottolineando che la Repubblica popolare resta la priorità numero uno nella politica estera del presidente americano Joe Biden che punta a riportarla in cima all’agenda Nato dopo che l’invasione della Russia in Ucraina ha catturato completamente l’attenzione mediatica e dei leader politici europea. Del tema se ne parlerà in occasione della riunione in Romania dei ministri degli Esteri dell’Alleanza atlantica, in programma tra oggi e domani.