“Pace impossibile, rifiutano i colloqui”. Guerra all'infinito tra Russia ed Ucraina

Si fa sempre più lontana ed assomiglia sempre più ad un miraggio la possibilità di arrivare ad una pace tra Kiev e Mosca dopo l’invasione dello scorso 24 febbraio. “Al momento è impossibile qualsiasi dialogo tra Russia e Ucraina perché i colloqui vengono rifiutati del tutto dal lato ucraino” le parole in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “L’operazione militare speciale continua” ha aggiunto il funzionario russo, che ha scaricato ogni colpa per i mancati negoziati sulla gestione degli uomini di Volodymyr Zelensky.

In attesa che si riesca arrivare ad una stretta di manco per la pace è l’Onu a rendere noto che la guerra della Russia contro l’Ucraina ha ucciso almeno 6.655 civili e ferito almeno 10.368 persone. L’agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani osserva che le cifre effettive sono probabilmente considerevolmente più elevate, in quanto le informazioni provenienti da alcuni luoghi sono in ritardo e molte segnalazioni di vittime civili devono ancora essere confermate.