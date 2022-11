Ucraina, pioggia di missili russi. La maggioranza dei cittadini resta al buio

Gianni Di Capua 24 novembre 2022 a

a

a

Una nuova raffica di attacchi russi sulle infrastrutture in Ucraina ha lasciato al buio «la stragrande maggioranza» degli ucraini (per usare le parole del ministero dell'Energia di Kiev), come pure della vicina Moldavia, mettendo ulteriormente a dura prova la rete elettrica del Paese e aumentando la sofferenza dei civili alle prese con l'inizio dell'inverno.

La Sinistra è innamorata di Putin: il voto di Pd e M5S sulla Russia è un caso

I raid sono giunti poco dopo che il Parlamento europeo aveva adottato a larga maggioranza una risoluzione che definisce la Russia uno «Stato sponsor del terrorismo», condannando nei termini più duri l'invasione russa e definendo crimini di guerra diverse azioni russe degli ultimi 9 mesi. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu. «La Russia celebra il suo riconoscimento come Stato terrorista con un nuovo attacco missilistico contro la capitale dell'Ucraina e altre città», ha twittato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmitry Kuleba. «I terroristi confermano immediatamente di essere terroristi: lanciano missili», gli ha fatto eco il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak. In serata, poi, il sito dell'Europarlamento è stato colpito da un attacco hacker. La pioggia di missili russi secondo le forze armate ucraine 70, di cui 51 sarebbero stati intercettati - si è abbattuta su diverse zone dell'Ucraina. Varie regioni hanno fatto sapere di attacchi in rapida successione. Esplosioni sono state udite a Kiev, dove il sindaco Vitali Klitshko ha riferito che è stata colpita una delle infrastrutture della capitale (senza precisare quale) e ha aggiunto che diverse zone della città sono rimaste al buio. Nella capitale, dove è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, uno degli attacchi ha colpito un edificio di due piani, provocando 3 morti e 11 feriti.

Russia, la minaccia dei missili. Parsi: ecco perché l'Europa è impotente

Blackout sono stati registrati anche nella città settentrionale di Kharkiv, nella città occidentale di Leopoli e nelle regioni di Chernihiv, Kirovohrad, Odessa e Khmelnytskyi. E blackout anche nella vicina Moldavia, Paese di circa 2,6 milioni di persone i cui sistemi energetici di epoca sovietica sono ancora interconnessi con l'Ucraina (qui l'ambasciatore russo è stato convocato per fornire spiegazioni). I bombardamenti sulle infrastrutture energetiche sono iniziati a ottobre: inizialmente gli obiettivi venivano colpiti la mattina presto e l'energia elettrica veniva ripristinata in molti luoghi entro sera. Ma l'ultima raffica di attacchi, come pure un'altra della scorsa settimana, si è verificata nel pomeriggio, durante le brevi giornate invernali, lasciando il personale a lavorare per ripristinare i rifornimenti dopo il tramonto. Kiev potrebbe vivere quest' anno «il peggior inverno dalla Seconda guerra mondiale», era stato il monito del sindaco della capitale in mattinata. In una giornata che si era aperta con la notizia di un neonato di 2 giorni rimasto ucciso nel bombardamento del reparto maternità di un ospedale a Vilniansk, vicino Zaporizhzhia, mentre la madre era stata estratta viva dalle macerie.