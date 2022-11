Ucraina, scontro al veleno tra Mosca e Bruxelles. Zakharova insulta l'Europa

23 novembre 2022 a

Si alza nuovamente la tensione tra Mosca e il Parlamento europeo. Al centro dello scontro la risoluzione approvata a Starsburgo in cui la Russia viene definita "sponsor del terrorismo". Un'etichetta che Mosca, ovviamente, non gradisce. E tramite Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri, risponde a tono alle accuse.

"Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che riconosce la Russia come ’sponsor del terrorismo'. Propongo di riconoscere il Parlamento europeo come sponsor dell’idiozia" ha scritto Zakharova su Telegram. Volano insulti tra Bruxelles e Mosca mentre in tutta l'Ucraina suonano le sirene per le incursioni dei jet russi. Dopo la presunta ritirata da Kherson, la Russia ha ripreso con forza le operazioni militari. La risoluzione del Parlamento europeo è stata accolta con favore dall'Ucraina: nell'atto viene condannata la Russia per "gli attacchi, le atrocità intenzionali e crimini di guerra contro i cittadini, la distruzione delle infrastrutture civili e altre gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario".