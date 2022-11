Harry e Meghan, il premio assegnato negli Usa fa infuriare l'Inghiterra

23 novembre 2022 a

È polemica a Londra per il premio per i diritti umani che verrà assegnato a Harry e Meghan da Kerry Kennedy, la figlia di Bob e nipote di JFK. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in Inghilterra è scattata una bufera sul riconoscimento assegnato ai Duchi di Sussex per aver denunciato il presunto razzismo della famiglia reale. Una notizia che i tabloid inglesi hanno divulgato come "mostruosa" parlando di "un brutto scherzo".

Si tratta di un premio intitolato alla memoria di Bob Kennedy e verrà consegnato a Harry e Meghan durante una serata di gala a New York il 6 dicembre. L' evento aveva già suscitato polemiche perché i posti al tavolo d'onore con i Duchi di Sussex sono stati messi in vendita per l'esorbitante cifra di un milione di dollari. Ma c'è di più: Kerry Kennedy ha parlato di "coraggio morale" definendo la coppia "eroica" riguardo alla loro denuncia contro la famiglia reale. E i tabloid inglesi si sono scatenati: per il Daily Mail "aver piazzato Meghan Markle e Harry Windsor nella stessa categoria di eroici attivisti contro il razzismo è insensato, mentre la loro accettazione di questo premio è una mostruosa presunzione". Inoltre, nel pezzo, viene sottolineato "l'appoggio dato dalla regina Elisabetta alle sanzioni contro il Sudafrica e il suo celebre ballo col presidente del Ghana, oltre all'impegno multiculturale e multireligioso di Carlo. Chiamate la nostra monarchia quello che volete, ma per favore non chiamatela istituzionalmente razzista dai confini sicuri del vostro lussuoso stile di vita in California" si legge sul quotidiano inglese. Inoltre, Harry e Meghan, nell'intervista a Oprah Winfrey, avevano anche insinuato come al loro figlio Archie non fosse stato concesso il titolo di principe per ragioni razziste. Insomma sembra proprio che la famiglia reale non riesca a trovare pace.