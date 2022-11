Cina, proteste nella fabbrica degli iPhone. Scontri con la polizia

Proteste su larga scala allo stabilimento della Foxconn di Zhengzhou, nella Cina interna, dove i dipendenti hanno marciato al di fuori dei loro dormitori e hanno affrontato le forze dell’ordine e gli agenti anti-sommossa. Video e immagini circolanti sui social mostrano gli scontri tra centinaia di persone e gli agenti, molti dei quali indossano la tuta protettiva bianca. I dipendenti del maxi-stabilimento che produce gli iPhone hanno protestato per le condizioni di vita nella fabbrica e per le promesse non mantenute dall’azienda di bonus quadruplicati per chi fosse rimasto a lavorare nello stabilimento, nonostante il lockdown imposto nelle scorse settimane all’area dove sorge l’impianto.

BTW, in these videos, those in white are police and security; those in normal clothes are the protesting #Foxconn workers. #China #ZeroCovid pic.twitter.com/R124JztShX