Elezioni annullate, si rivota a Berlino. Il disastro che imbarazza la Germania

Sullo stesso argomento: Scappano dall'hotel, il caos dei migranti sbarcati in Francia

18 novembre 2022 a

a

a

Gli irreprensibili tedeschi, esempio mondiale di organizzazione ed efficienza, stavolta hanno toppato di brutto. Le elezioni di Berlino del 26 settembre 2021 dovranno infatti essere ripetute per gravi irregolarità che hanno costretto le autorità a dichiarare nullo il voto per colpa dell’inefficienza dell’amministrazione cittadina.

La Ue ci dà ragione sui migranti. "Le vite si salvano bloccando le partenze"

Gli elettori della capitale torneranno così al voto entro 90 giorni, riporta il Corriere. Erano stati chiamati a eleggere la Camera dei Rappresentanti di Berlino, il parlamento del Land e gli amministratori locali tra cui il sindaco della metropoli. Ora dovranno tornare alle urne. Ma cosa ha provocato l'annullamento deciso dal Tribunale Costituzionale di Berlino? La presidente della Corte Ludgera Selting ha spiegato che "migliaia di elettori aventi diritto non sono stati in grado di esprimere il proprio voto il giorno delle elezioni a Berlino, o non sono stati in grado di farlo in modo efficace, o solo in condizioni irragionevoli, o non sono stati in grado di farlo senza essere influenzati". In città era in corso una maratona che ha reso difficile raggiungere i seggi, inoltre le cabine elettorali erano troppo poche e, migliaia di schede elettorali mancavano o presentavano errori di stampa. Insomma, un disastro per la precisione tedesca.

Pioggia di milioni pubblici per la nave Ong, scandalo "familiare" in Germania

Il Tribunale Costituzionale di Berlino ha ritenuto "gravi" e "sistematici" gli errori. Il Land di Berlino, dove la carica di sindaco coincide con quella di governatore, è attualmente guidato dalla socialista Franziska Giffey, già ministro della Famiglia nell’ultima cancellieria Merkel, in coalizione con i Verdi e l’estrema sinistra di Die Linke.