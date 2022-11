Ucraina-Russia, l'accordo sul grano sarà prolungato per 120 giorni

17 novembre 2022 a

a

a

L'accordo per l'esportazione dei cereali dai porti ucraini sarà prolungato per 120 giorni. Lo ha annunciato su Twitter il ministro delle infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov. L'accordo sul grano era in scadenza il 19 novembre e Kubrakov ha spiegato che l'Ucraina ha fatto un appello ufficiale sia per estenderlo ad un anno e sia per includere il porto di Mykolaiv.

#BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres @UN, @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis. — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 17, 2022

"Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, insieme al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e al ministro della Difesa turco Hulusi Akar hanno compiuto un altro importante passo per la lotta globale alla crisi alimentare", ha scritto Kubrakov su Twitter. "Abbiamo lanciato ufficialmente un appello ai partner con la proposta di estendere l'iniziativa per 1 anno e di includere il porto di Mykolaiv. È altresì importante garantire l'efficace funzionamento del Centro di coordinamento congiunto. Presentiamo le nostre proposte per risolvere i problemi esistenti", ha aggiunto Kubrakov.