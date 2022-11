Risoluzione contro la Russia, l'Onu chiede il risarcimento danni

14 novembre 2022 a

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato, con 94 voti favorevoli, 14 contrari e 73 astenuti, una risoluzione in cui si ritiene la Russia responsabile per l’invasione dell’Ucraina, anche attraverso il pagamento di risarcimenti. La risoluzione, che ha ricevuto il livello di sostegno più basso tra le cinque relative all’Ucraina adottate dall’Assemblea Generale da dopo l’invasione, riconosce la necessità di istituire «un meccanismo internazionale per la riparazione di danni, perdite o lesioni» derivanti dagli «atti illeciti» della Russia. Raccomanda, inoltre, che i Paesi membri dell’Assemblea, in collaborazione con l’Ucraina, creino «un registro internazionale» per documentare i danni causati dalla Russia.

Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, vorrebbe incontrare il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, a margine del G20 a Bali. Lo ha sottolineato il portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq, incontrando i giornalisti. «Il programma è in fase di elaborazione con diversi incontri. Vedremo quali potrà fare», ha detto Haq, aggiungendo che «il segretario generale spera di incontrare il ministro degli Esteri Lavrov mentre si trova a Bali».