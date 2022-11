Regno Unito, gesto di Re Carlo per i collaboratori: aumento di stipendio con i soldi personali

12 novembre 2022 a

Sulle orme della Regina Elisabetta per conquistare l’amore del popolo. Re Carlo III ha intenzione di aumentare lo stipendio dei suoi collaboratori di 600 sterline al mese (circa 678 euro) per aiutarli a far fronte all’aumento del costo della vita nel Regno Unito, utilizzando le rendite personali. A rivelare l’amabile gesto è il tabloid The Sun. L’inflazione nel Paese è pari al 10,1% annuo e la misura riguarderebbe i dipendenti di Buckingham Palace che percepiscono meno di 30 mila sterline lorde, pari a 33.900 euro, mentre chi ha uno stipendio più alto avrà diritto a un aumento inferiore.

Non ci sono per ora conferme ufficiali a questa indiscrezione, pubblicata in vista della presentazione, il prossimo giovedì, delle misure del nuovo governo di Rishi Sunak per superare la crisi. L’aumento verrà finanziato dalle entrate personali del re, in particolare da quello che guadagna dai possedimenti del ducato di Lancaster, circa 18 mila ettari di terreno nel nord dell’Inghilterra che secondo le stime della stampa rendono circa 20 milioni di sterline all’anno, e dalle proprietà del centro di Londra, e quindi non peserà sui contribuenti.