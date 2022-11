Re Carlo punisce il principe Andrea: "È finita". Il drammatico faccia a faccia

Giada Oricchio 07 novembre 2022 a

a

a

Re Carlo III mette al bando il fratello Andrea e lo riduce in lacrime: “Non sarai mai più un vero reale”. Il "Mail on Sunday", citando fonti molto vicine a Buckingham Palace, ha rivelato che nei giorni scorsi c’è stato un drammatico faccia a faccia tra i due fratelli. L’antefatto è noto: il terzogenito della Regina Elisabetta II e del principe consorte Filippo è stato spogliato del suo status di “Sua altezza reale” e del ruolo di “working royal” dalla madre in seguito allo scandalo sessuale legato al tycoon Jeffrey Epstein (Virginia Roberts Giuffrè, una delle vittime, lo ha accusato di tre violenze nel 2001 quando aveva 17 anni. Andrea ha sempre negato, ma a febbraio 2022 ha chiuso un accordo extragiudiziale per 12 milioni di sterline, pagate in parte da Sua Maestà, nda).

Ebbene, con l’ascesa al trono di Carlo, il principe sperava di essere riabilitato e riammesso a Corte. Così non è e non sarà. Secondo il tabloid britannico, infatti, pochi giorni prima della scomparsa di Elisabetta, l’erede al trono ha comunicato il no irreversibile durante un incontro nella residenza di Birkhall, in Scozia: “Andrea, basta, è finita, non sarai mai più reale a pieno titolo”.

Per la tensione e la rabbia, il duca di York sarebbe scoppiato in lacrime e ora verserebbe in uno stato di depressione: “E’ distrutto, a pezzi e si teme per la sua salute” si legge sul giornale. Carlo III, che ha bisogno di dare nuovo smalto alla monarchia, sarebbe irremovibile. Di recente, alle nipoti Beatrice, 34 anni, ed Eugenie,32, che hanno perorato la causa del padre, avrebbe risposto: “No, non c’è alcuna possibilità”. The Mail on Sunday ha specificato: “Ha ascoltato tutti e tre ma le loro richieste sono cadute nel vuoto”.